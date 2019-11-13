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Malatya'da kamyonet devrildi: 1ölü, 1 yaralı

Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:24Malatya'da kamyonet devrildi: 1ölü, 1 yaralı
'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Süleyman (55) idaresindeki 44 HE 103 plakalı kamyonet, Malatya-Arguvan kara yolu Bahçelievler Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Süleyman Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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