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Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldıMalatya'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

06.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:48
'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Malatya'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Malatya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu ise ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla öğleden sonra kapanan 226 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


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