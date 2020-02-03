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Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

03.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:54Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, cuma gününden sonra kapanan 132 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Belediye ekipleri, deprem bölgelerinde ve kritik noktalarda olumsuzlukların önüne geçmek için tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıyor.
Tipi ve fırtınanın da etkili olduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları sürdüren ekipler, çığ tehlikesinin bulunduğu deprem bölgelerinde kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Malatya'nın Kuluncak, Darende ve Hekimhan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastalar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekipleri, Kuluncak ilçesinde 75 yaşındaki Hürü Aslan ve Darende ilçesinde 57 yaşındaki Ali Osman Özbey'e kapanan yollar dolayısıyla ulaşamadı.
Karla mücadele ekipleri kapanan yollarda temizleme çalışmaları yaparak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.
Öte yandan Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli Mahallesi'nde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar karla mücadele ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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