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Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan akciğer hastası kurtarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 65 yaşındaki akciğer hastası, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

06.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:04Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan akciğer hastası kurtarıldı
'nın ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 65 yaşındaki akciğer hastası, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.
Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mahallesi Balıkdere küme evleri mezrasında yaşayan 65 yaşındaki akciğer hastası Kamber Sezer, kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı evinde mahsur kaldı.
Hasta yakınlarının durumu bildirmesiyle yola çıkan 112 Acil Servis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Battalgazi Belediyesinden yardım istendi.
Karla kapanan yolu açmak için harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekibinin hastanın evine ulaşmasını sağladı. Hastanın bulunduğu eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kamber Sezer'i ambulansla hastaneye götürdü.

Battalgazi, Beydağı, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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