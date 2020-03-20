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Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan kadın kurtarıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde rahatsızlanan ve kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 65 yaşındaki kadın, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

20.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:22
Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan kadın kurtarıldı
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde rahatsızlanan ve kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 65 yaşındaki kadın, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.
Küçüklü Mahallesi'nde yaşayan ve nefes darlığı çeken 65 yaşındaki Mulla Sucu, kar yağışından yolun kapanması nedeniyle evinde mahsur kaldı.
Hasta yakınlarının durumu bildirmesiyle yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesinden yardım istendi.
Karla kapanan yolu açmak için harekete geçen ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından sağlık ekibinin hastanın evine ulaşmasını sağladı.
Hastanın bulunduğu eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sucu'yu ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Güncel

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