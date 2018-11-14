Malatya'da Kar Yağışı

Malatya
'nın Darende
ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde öğlen saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışına dönüştü. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçe çevresindeki dağlar da beyaz örtüyle kaplandı.
İlçenin bin 300 rakımlı Karabayır Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı dolayısıyla, okulda eğitim gören çocuklar ve öğretmenler kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.
Belediye yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirtirken, ağaçların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Darende,Malatya,Kar
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:31