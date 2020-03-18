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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

18.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:38
Malatya'da kar yağışı etkili oldu
Malatya'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçak altlarında yağıştan korunmak için beklerken yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar ise şemsiye kullanarak kar yağışından korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel

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