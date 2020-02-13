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Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

MALATYA'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

13.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:56Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

MALATYA'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollar, kar küreme araçları tarafından açıldı.

Kentte aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Yoğun kar yağışı, karayollarında buzlanmaya neden olurken, kentin birçok mahalle yolu ise ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışıyla kapanan kentle bağlantılı Adıyaman, Kayseri ve Sivas karayolu dün akşamki yağıştan sonra ulaşıma açıldı. Öte yandan, Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak, ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don risklerine karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlamalarının 14 Şubat 2020 Cuma gününe ertelendiği duyuruldu.



Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

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