Malatya'da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandı

Malatya'da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandıSUUDİ Arabistan'dan getirilerek Malatya'da yurda yerleştirilen 170 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

18.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:20
Malatya'da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandı
SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Malatya'da yurda yerleştirilen 170 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye kararı alınan 170 Türk vatandaşı, 3 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan uçakla Malatya'ya getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Battalgazi Yurdu'na yerleştirilen ve ihtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanan 170 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine bugün memleketlerine gönderildi. Otobüsler ile yola çıkan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, ilgililere teşekkür etti. Malatya’da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Malatya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs’ü İsrail’in başkenti gösteren A Haber’e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye’de sadece Samsun’da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Haberler››Güncel››Malatya'da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:36: İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti - Haber 11:35: Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı - Haber 11:35: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kırım bir gün Ukrayna'ya dönecek" - Haber 11:35: TurkStat-Number of building permits rose, total floor area fell - Haber 11:34: Rusya'da yeni tespit edilen vaka sayısı 9 binin altına düştü - Haber 11:27: Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk - Haber 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:45: Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü - Haberler 09:15: Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi - Haberler