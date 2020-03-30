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Malatya'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı

MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

30.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:17
Malatya'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı

MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina uygulamasının ardından iki mahallede de önlemler artırıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan virüsün yayılmaması içi ülke genelinde önlemler alındı. Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Malatya 'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi vakaya rastlanılması ile karantinaya alındı. İki köyün giriş ve çıkışlarının kapatıldığı bölgede jandarma ekipleri barikat kurdu. Karantina kapsamında mahalleden çıkamayanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı. Sağlık ekipleri de iki mahallede yaşayanların ateşlerini ölçüp, kontrollerini yapmaya başladı. Sağlık ekiplerinin taraması sırasında yüksek ateş görülen vatandaşlar ise Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Darende, Malatya, Arapgir, Ilıca, Güncel
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