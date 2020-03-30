Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı

Malatya'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldıMALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

30.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:38

Malatya 'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı

MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina uygulamasının ardından iki mahallede de önlemler artırıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan virüsün yayılmaması içi ülke genelinde önlemler alındı. Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi vakaya rastlanılması ile karantinaya alındı. İki köyün giriş ve çıkışlarının kapatıldığı bölgede jandarma ekipleri barikat kurdu. Karantina kapsamında mahalleden çıkamayanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı. Sağlık ekipleri de iki mahallede yaşayanların ateşlerini ölçüp, kontrollerini yapmaya başladı. Sağlık ekiplerinin taraması sırasında yüksek ateş görülen vatandaşlar ise Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Malatya’da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Darende, Malatya, Arapgir, Ilıca, Güncel

Haberin Videosu :

Malatya'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da karantinaya alınan iki mahallede önlemler artırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Bağdat sokaklarında sessizlik hakim - Haber 17:00: Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar - Haber 17:00: Benzine indirim, motorine zam - Haber 17:00: Nallıhan'da araçlar dezenfekte ediliyor - Haber 17:00: Korona virüs için psikososyal destek birimi kuruldu - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber