Malatya'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği
Malatya'da, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.
08.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:16
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince Trafik Güvenliği Haftası kapsamında sürücülere yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfekte dağıtıldı.
Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de hafta kapsamında Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları evlerinde sosyal mesafe kurallarına ziyaret etti.
Çocuklara tişört, maske, düdük, şapka ve kitap hediye eden jandarma, trafik haftası hakkında da bilgi verildi.
Kaynak: AA
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