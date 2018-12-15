Malatya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Malatya
'nın Darende
ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı ve koca hastaneye kaldırıldı.
Sungur Mahallesi'nde yaşayan Büşra (24) ve Mehmet (36) Yılkınç (36) çiftinden haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.
Kapıyı kırarak içeri giren ağabey Hamit Yılkınç, kardeşi ve yengesinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çiftten durumu ağır Mehmet Yılkınç ambulans helikopter, eşi ise karayoluyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis,Darende,Malatya
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:20