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Malatya'da kardan kapanan mahalle ve mezra yolları ulaşıma açıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde kar dolayısıyla kapanan 5 mahalle ile 6 mezra yolu, ulaşıma açıldı.

19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:36
Malatya'da kardan kapanan mahalle ve mezra yolları ulaşıma açıldı
Malatya 'nın Darende ilçesinde kar dolayısıyla kapanan 5 mahalle ile 6 mezra yolu, ulaşıma açıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin kırsalında dün sabahtan beri etkili olan kar ve tipinin ardından kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Özellikle 2 bin ve üzeri rakımlı mezra yollarında hummalı çalışma yürüterek 3 iş makinesiyle karla mücadele seferberliği başlatan ekipler, iki gün süren çalışma sonucu Üçpınar, Başkaya, Kölükler, Barındır, Uzunhasan mahalleri ile Şahinler, Armutlu , Ayıobası, Karatarla ve Tavaşanlar Mezrası'nda yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi bulan yolları ulaşıma açtı.
Armutlu mezrası sakinleri de yollarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Armutlu, Darende, Malatya, Güncel

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