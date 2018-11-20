Malatya'da "Kariyer ve Marka Sohbetleri" Etkinliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi
tarafından "Kariyer ve Marka Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt
Meslek Yüksekokulu Moda
ve Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından okulda "Kariyer ve Marka Sohbetleri" etkinliği gerçekleştirildi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un davetlisi olarak üniversiteye gelen moda tasarımcısı Işıl Reçber
de etkinliğe katıldı.
Etkinlikte konuşan Rektör Karabulut, öğrencileri moda ve tasarım sektöründe kariyer yapmış isimlerle buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kariyer ve Marka Sohbetleri'ni tüm bölümlerimize yönelik gerçekleştireceğiz. Akademik eğitim ile pratik alandaki başarıları da yan yana getireceğiz. Öğrencilerimize motivasyon vereceğiz. Mezun olduklarında sektörlerindeki mevcut durumu bilecekler. Birçok devlet kurumumuzun genç girişimcilere yönelik özel destekleri oluyor. Bu nedenle öğrencilerimizin çalışmalarını projeye dönüştürmesine yönelik de çalışmalar yürüteceğiz."
Moda tasarımcısı Reçber ise, sektördeki gelişmeleri anlatarak, markalaşmak için öncelikle cesaret, disiplin ve emeğin çok önemli olduğunu belirtti.
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