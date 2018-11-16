Malatya'da Karla Mücadele Çalışmaları

Malatya
Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde yapılması için hazırlık toplantısı yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) organize ettiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay başkanlık etti.
AYKOME toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, 13 ilçenin belediye yetkilileri, ilgili daire başkanları ile güvenlik ve sağlık birimleri temsilcileri katıldı.
Nogay, toplantıda yaptığı konuşmada, kar yağışlarına karşı alınacak önlemleri konuşmak için bir araya geldiklerini, kent merkezinde ve ilçelerde insanların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7-24 esasına dayalı olarak hizmet üreteceklerini kaydetti.
Gerekli tüm önlemlerin alınacağını aktaran Nogay, şunları kaydetti:
"Kent merkezimizde 943 personel, 310 araç ve iş makinesiyle karla mücadele edeceğiz. Yine ilçelerimizde de ekiplerimiz, araç ve iş makinelerimiz hazır. Buzlanmaya karşı tuzlama hazırlıklarımız devam ediyor. Malatya'nın yüksek bölgeleri olan Cemal Gürsel
, Beydağı
, Yavuz Sultan Selim
, Yamaç, Kernek ve Yıldıztepe
mahallelerinde ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için ekstra önlemler alıyoruz. Yine kent genelinde kar yağışında problem olan noktalarda da bu önlemleri alıyoruz."
Malatya