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Malatya'da karla nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açıyor.

06.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:20 Malatya'da karla nedeniyle kapanan yollar açılıyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, belediye ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 24 saatte kapanan 226 mahalle yolunun tamamına yakınını ulaşıma açtı.
Karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kritik noktalarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaparken tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi kent merkezine yağması beklenen kar ile ilgili de hazırlıklarını tamamladı.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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