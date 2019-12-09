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Malatya'da kavşaklar hercai menekşe ve süs lahanasıyla renklenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesince çevre düzenlemesi kapsamında park, kavşak, refüj ve yeşil alanlara hercai menekşe ve süs lahanası ekimine başlandı.

09.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:04Malatya'da kavşaklar hercai menekşe ve süs lahanasıyla renklenecek
Büyükşehir Belediyesince çevre düzenlemesi kapsamında park, kavşak, refüj ve yeşil alanlara hercai menekşe ve süs lahanası ekimine başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti rengarenk bir görüntüye kavuşturmak ve görsel anlamda daha güzel bir şehir oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarına çiçek dikimine başlandı.
Belediye ekipleri şehrin 52 noktasında toplam 15 bin 500 metrekarelik alanı hercai menekşe ve süs lahanası ile renklendirecek.
Çalışmalar kapsamında park, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda 8 ayrı renkten 500 bin hercai menekşe ile 50 bin süs lahanası dikimi gerçekleştirilecek.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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