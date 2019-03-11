Malatya'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Kaynak: AA

Malatya'da bir süredir haber alınamayan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Gölü'nün Tohma Köprüsü yakınlarında suda hareketsiz duran kişiyi görenler jandarmaya haber verdi.Sudan çıkarılan kişinin öldüğü tespit edildi.Kadir Çetin'e (72) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.Çetin'in 21 gündür kayıp olduğu, ailesinin emniyete kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.