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Malatya'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde kayıp kişinin cesedi, sulama kanalında bulundu.

27.08.2019 09:52 Malatya'da kayıp kişinin cesedi bulundu
Malatya'nın Darende ilçesinde kayıp kişinin cesedi, sulama kanalında bulundu.
İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde dün gece bahçe sulamaya giden Uğur Özer'den (29) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Darende Jandarma Komutanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı aramalarda, Özer'in cesedi mahalleden geçen sulama kanalında bulundu.
Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Jandarma, Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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