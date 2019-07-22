Malatya'da kayısı festivali sona erdi

Malatya
Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali sona erdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişmiş Park Fuar Alanı'nda 17 Temmuz'da başlayan festival çeşitli etkinlik ve yarışmalarla tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin birçok yerinde festival etkinliklerine katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Şehrin kayısı festivalini özlediğini belirten Gürkan, "Malatya'mız kayısı festivalini özlemiş. Malatya'mız, güneşin altın yumurtasının kayısı festivalinin şenliklerini özlemiş. Bir haftadan beri Malatya'nın caddeleri, sokakları, müzeleri, piknik alanları, konser salonları coşku içerisinde, bir bayram sevinci içerisinde kayısı festivalini kutladılar. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.