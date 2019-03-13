Malatya'da Kayısı Hırsızlığı İddiası

Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde N.A, jandarmaya, kendisine ait yazlık evin bodrumunda yaklaşık 600 kilogram kuru kayısısının çalındığını bildirdi.
Jandarma ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması neticesinde hırsızlık olayına karışan şüpheli U.M.Ö'nün, Güzelyurt Mahallesi'nde N.A'ya ait eve gittiğini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli U.M.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Hekimhan, Güzelyurt Mahallesi, Malatya, Güncel
Kaynak: AA