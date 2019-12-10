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Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:52Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın
Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı 'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kent merkezi Şire Pazarı'nda iş yerleri bulunan Murat Şahin, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Adsız 'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Şire Pazarı esnafı olarak her yıl oylamaya katıldıklarını belirten Şahin, "Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını ve haberlerini sürekli takip ediyoruz. Fotoğraflar zaten profesyonelce çekilmiş. Olağanüstü görselliğe sahip fotoğraflar var." dedi.
Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Emrah Öztürk de haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.
Fotoğrafların yaşanmış olayları bire bir aktardığını dile getiren Öztürk, beğenerek oy verdiklerini söyledi.
Öztürk, AA'yı takip ettiğini ve her yıl oylamaya katılarak destek verdiğini ifade etti.

Mustafa Yalçın, Günebakan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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