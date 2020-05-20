Malatya'da kaza; 1 yaralı
Malatya'da kaza; 1 yaralıMalatya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşıdan gelen otomobile çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
20.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:11
Malatya'da kaza; 1 yaralı
Malatya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşıdan gelen otomobile çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Melek Evren Kaya Duman (43) yönetimindeki 44 LE 774 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Cihan Yeşilyurt'un kullandığı 44 ABP 034 otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Duman, sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA