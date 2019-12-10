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Malatya'da, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Malatya'da, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi.

10.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:18Malatya'da, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
'da, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde olumsuz hava koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliği konuları ele alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kara yolları 81. Şube Şefliğinin sunum gerçekleştirdiği toplantıda, yerleşim yeri ve dışında alınacak trafik tedbirleri, denetimlerde görevli personel ve ekip araçları konuşuldu.
Toplantıya, İl Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Meteoroloji Müdürü Ali Göksu, Kara yolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve Fedaş - Aksa Müessese Müdürü Müjdat Çelik, İlçe Kaymakamları ve belediye yetkilileri katıldı.

Jandarma, Malatya, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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