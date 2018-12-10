Malatya'da Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:03



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:03

Malatya'da Vali Aydın Baruş başkanlığında kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, kış mevsimi nedeniyle genel hayatı etkileyebilecek kar yağışı ve don olaylarına karşı koordineli çalışmalarla alınacak tedbirler ile vatandaşların can ve mal güvenliği açısından sorunsuz bir kış sezonu geçirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.Vali Baruş, toplantıda güncellenen planların değerlendirileceğini de aktardı.Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker tarafından sunum yapıldı.Ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi tarafından yayınlanan "Kış tedbirleri" genelgesi doğrultusunda çalışmalar ve alınacak kararlar görüşülerek karara bağlandı.Toplantıya, vali yardımcıları, belediye yetkilileri, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.