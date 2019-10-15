Malatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekâtı'na ışıklı destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Malatya'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan kız öğrenciler, binadaki odaların ışıklarıyla 'BARIŞ' yazıp, Türk bayrakları açarak destek verdi.

TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek için Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bir kısmı dev Türk bayrağı açarken bazıları da bedenleriyle hilal şeklini oluşturdu. Öğrenciler, saat 20.00'de eş zamanlı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik için yurttaki odalarının ışıklarıyla 'BARIŞ' yazdı, etkinliğe katılan 3 bin kız öğrenci asker selamı verdi. Bu sırada kaldığı odaların camlarına çıkan öğrenciler de alkışlarla ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla destek verdi.