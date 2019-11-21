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Malatya'da korkutan yangın

Malatya'da korkutan yangınMALATYA - Malatya'da bir eve ait ekmek damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.11.2019 00:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:34
'da korkutan yangın
MALATYA - Malatya'da bir eve ait ekmek damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Ravza Sokak'ta bir eve ait ekmek damında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp, söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da korkutan yangın

Battalgazi, İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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