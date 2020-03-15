Malatya'da Korona virüs önlemleri artırıldı
Türkiye'de de korona virüsünün tespit edilmesinin ardından Malatya'da da önlemler alınarak, özellikle apartman ve sitelerde, özel temizlik şirketlerine ilaçlama yaptırıyorlar.
15.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:27
Türkiye 'de de korona virüsünün tespit edilmesinin ardından Malatya 'da da önlemler alınarak, özellikle apartman ve sitelerde, özel temizlik şirketlerine ilaçlama yaptırıyorlar.
Apartman ve sitelerin talep etmesiyle binalarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyleyen şirket yetkilisi Süleyman Eski, yoğun talepleri karşılamaya çalıştıklarını bildirdi. Eski, "Biz çalışanlarımızla, müşterilerimize sağlıklı ve huzur içinde hizmet sunuyoruz. Hijyen önemli. Buradan ev hanımlarına seslenmek istiyorum, temizlik yaparken bezi bir defadan fazla kullanmayın, hijyene önem verin. Uzmanların söylediklerine dikkat edelim" diye konuştu. - MALATYA
Apartman ve sitelerin talep etmesiyle binalarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyleyen şirket yetkilisi Süleyman Eski, yoğun talepleri karşılamaya çalıştıklarını bildirdi. Eski, "Biz çalışanlarımızla, müşterilerimize sağlıklı ve huzur içinde hizmet sunuyoruz. Hijyen önemli. Buradan ev hanımlarına seslenmek istiyorum, temizlik yaparken bezi bir defadan fazla kullanmayın, hijyene önem verin. Uzmanların söylediklerine dikkat edelim" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
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