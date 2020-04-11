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Malatya'da korona virüs önlemleriyle ilgili ek kararlar

Malatya'da korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, yeni kararlar ve önlemler alındı.

11.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:58
Malatya'da korona virüs önlemleriyle ilgili ek kararlar
Malatya 'da korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, yeni kararlar ve önlemler alındı. Alınan kararlar gereği, mevcut kapalı caddelere yeni cadde ve sokaklar eklenip, Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı da kapatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, bir dizi kararlar aldı. Alınan karar gereği, Atatürk ve İnönü Caddeleri ile Akpınar Caddelerinin kapalı durumuna ek olarak aşağıdaki caddeler ve sokaklar trafiğe 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatıldı:

"Aslantepe (Akpınar) Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar ile Turgut Temelli Alt Kavşağı, Halep Caddesi, Yeni Boztepe Caddesi, Çevre yolu yan yoldan Şire Pazarı Kasap Pazarı istikametine çıkan tüm sokaklar, ayrıca Sivas Caddesinden Aslantepe Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesine çıkan tüm sokaklar."

Bu arada, Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı'nın kapatılmasıyla ilgili de şunlar belirtildi:

"İlimiz Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı(Hal)'nda esnaflar tarafından dükkanların önüne tezgahlar ve malların konulması ve bu durumun tüm uyarılara rağmen düzeltilmemesi, bunun da alışveriş yapan vatandaşlar arasında sosyal mesafe koşulunun sağlanmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği, diğer taraftan aynı mahalde bulunan Tavukçular Pazarında sağlık ve hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerlerin 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar alınmıştır." - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akpınar, Malatya, Güncel
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