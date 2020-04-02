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Malatya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Malatya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı Malatya'da korona virüs tedbirleri en üst seviye çıkarıldı.

02.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:05
Malatya 'da korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
MALATYA - Malatya'da korona virüs tedbirleri en üst seviye çıkarıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak ve salgının yayılımının önlenmesi için Malatya kent merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınıyor. Banka ve PTT Şubeleri'nin önlerinde de önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Yoğunluğun önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması için bariyer ve turnikeler kurulurken polis ve zabıta ekipleri kurallara uyulması için vatandaşları uyarılarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubeleri ve PTT Şubeleri önünde işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlara maske dağıtımı yaparken, diğer taraftan da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyarıda bulundu.
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Malatya’da korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Banka, PTT, Genel

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Malatya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
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