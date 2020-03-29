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Malatya'da korona virüse araç takviyesi

Malatya'da korona virüsle mücadelede kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi 2 arazöz makinası alarak araç parkını güçlendirdi.

29.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:58
Malatya'da korona virüse araç takviyesi
Malatya 'da korona virüsle mücadelede kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi 2 arazöz makinası alarak araç parkını güçlendirdi.

Korona virüs salgını sonrası Malatya genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerini daha sağlıklı yapılmasını sağlayacak son teknolojiye sahip iş makinalarını bünyesine katmaya devam ediyor.

Planlamalar kapsamında daha az suyla daha çok yer temizleyebilen 2020 model arazöz iş makinaları filoya katıldı. Daha çok cadde, sokak, meydan, park ve büyük alanların temizliğinde kullanılan yeni arazözler yüksek su tasarrufu sağlıyor.

50 bar basınçla çalışan yeni arazözler, eski teknolojiye sahip arazözlere göre üç kat daha iyi temizlik yapıyor. Dezenfekte yapımında da kullanılabilen araçlar korona virüs çalışmaları kapsamında sahada çalışmaya başlayacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel

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