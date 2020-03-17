Malatya'da korona virüse karşı kimi tedbirli, kimi önemsemiyor
Binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs, Türkiye'de de şu ana kadar 47 kişide görüldü.
17.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:26
Binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs, Türkiye 'de de şu ana kadar 47 kişide görüldü. Virüsün yayılma riskine karşı ülkede alınan tedbirler üst düzeye çıkarılırken, Malatya 'da ise kimi vatandaş önlem alırken kimisi ise hastalığı yeteri kadar önemsemiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün vak'a sayısının 47'ye yükseldiğini açıklaması ile özellikle sosyal medya üzerinden 'Türkiye evde kal' hashtagı ile vatandaşlar dışarı çıkılmamasını istiyor. Malatya'da İçişleri Bakanlığının genelgesi ile insanların bir araya geldiği birçok mekan kapatıldı. Ancak buna rağmen kentin işlek caddelerindeki yoğunluk azalmadı. Soykan Meydanındaki her zamanki kalabalık göze çarparken, özellikle risk gurubundaki yaşlı vatandaşlar çay ocaklarının kapanması nedeniyle çay içemediklerinden dert yandı. Virüse karşı tedbir aldıklarını söyleyen vatandaşlar, gündelik işlerini halletmek için mecburen çarşı merkeze çıktıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar ise virüsün kendilerine bulaşmayacağı ön görüsü ile hiçbir önlem almaya gerek duymadıklarını ifade ettiler. Halkın kalabalık olduğu alanlarda, çok azda olsa bazı vatandaşların maske taktıkları gözlenirken, bazı pazar esnafı ise eldiven takarak önlem aldı.
Bu arada kent merkezinde yolcuları indiren MOTAŞ otobüsleri de hazır bekleyen ekipler tarafından sıklıkla dezenfekte edilmeye devam ediyor. - MALATYA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün vak'a sayısının 47'ye yükseldiğini açıklaması ile özellikle sosyal medya üzerinden 'Türkiye evde kal' hashtagı ile vatandaşlar dışarı çıkılmamasını istiyor. Malatya'da İçişleri Bakanlığının genelgesi ile insanların bir araya geldiği birçok mekan kapatıldı. Ancak buna rağmen kentin işlek caddelerindeki yoğunluk azalmadı. Soykan Meydanındaki her zamanki kalabalık göze çarparken, özellikle risk gurubundaki yaşlı vatandaşlar çay ocaklarının kapanması nedeniyle çay içemediklerinden dert yandı. Virüse karşı tedbir aldıklarını söyleyen vatandaşlar, gündelik işlerini halletmek için mecburen çarşı merkeze çıktıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar ise virüsün kendilerine bulaşmayacağı ön görüsü ile hiçbir önlem almaya gerek duymadıklarını ifade ettiler. Halkın kalabalık olduğu alanlarda, çok azda olsa bazı vatandaşların maske taktıkları gözlenirken, bazı pazar esnafı ise eldiven takarak önlem aldı.
Bu arada kent merkezinde yolcuları indiren MOTAŞ otobüsleri de hazır bekleyen ekipler tarafından sıklıkla dezenfekte edilmeye devam ediyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
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