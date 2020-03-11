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Malatya'da korona virüsü alarmı

Malatya'da dezenfektan, kolonya ve sabun satışlarında artış yaşandı.

11.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:30
Malatya'da korona virüsü alarmı
Malatya 'da dezenfektan, kolonya ve sabun satışlarında artış yaşandı.

Türkiye 'de ilk korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından Malatya'da sabun ve kolonya satışlarından artış yaşandı. Kent merkezinde sabun satışı yapan esnaflardan Vahap Yılmaz, "Sağlık Bakanımız Koca'nın yapmış olduğu korona virüs açıklamasının ardından halkımızda ve esnafımızda oluşan bir bilinçlenme gözlemledik. Özellikle dezenfekte etkisi yüksek sabun çeşitlerimize yoğun bir talep gözlemledik. Talepten dolayı memnunuz, fiyatlarımızda herhangi bir artış yapmadan daha önceki fiyatlarda ürünlerimizin satışını yapıyoruz" dedi.

Parfümeri esnafı Hasan Karababa ise günün ilk satışını kolan olarak yaptıklarını belirterek, "Bakanlığın açıklamasının ardından sektör olarak bir canlanma oldu. Vatandaşlar özellikle boş kolonya şişesi talep ediyor. Bu talepteki sebep şişelerin içerisi doldurularak, dezenfekte amaçlı kullanmak" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Malatya, Güncel

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