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Malatya'da korona virüsü görüldü iddiasına yalanlama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede bir kişide korona virüs görüldüğü ve hastanın karantinaya alındığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

20.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:50Malatya'da korona virüsü görüldü iddiasına yalanlama
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede bir kişide korona virüs görüldüğü ve hastanın karantinaya alındığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bir kişide korona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı' şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla korona virüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi
(İHA)

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel

Kaynak: İHA

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