Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki hasta, alkışlarla normal servise alındı.

14.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:08
Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı
Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki hasta, alkışlarla normal servise alındı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 64 yaşındaki erkek hastanın, 20 gün önce yoğun bakım servisine entübe olarak geldiği kaydedildi.
Yoğun bakım ekibince hastanın 14 gün solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapıldığı belirtilen açıklamada, "8 Nisan tarihinde extübe edildi. Bugün yoğun bakım tedavisini tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.
Alkışlarla normal servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın, kısa süre içerisinde şifa ile sevenlerine kavuşturulmasının ümit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Güncel ››Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:10: Korona virüs nedeniyle 107 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür." - Haber 20:10: Bakan Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e... - Haber 20:10: Tatvan Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı - Haber 20:08: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e... - Haber 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler