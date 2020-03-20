Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
MALATYA'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.
20.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:34
MALATYA'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.
Belediye ekipleri, bugün kent genelinde, taksi ve minibüsler ile ibadethaneler ve otogarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Belli noktalara da virüsten nasıl korunacağının anlatıldığı broşürler astı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların oturmaya devam ettiği banklar da kaldırıldı.Ekipler, beton zemine montajlı bankları söküp, kamyonetler ile belediyeye ait şantiye alanına götürdü.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel