Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı

MALATYA'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.

Belediye ekipleri, bugün kent genelinde, taksi ve minibüsler ile ibadethaneler ve otogarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Belli noktalara da virüsten nasıl korunacağının anlatıldığı broşürler astı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların oturmaya devam ettiği banklar da kaldırıldı.

Ekipler, beton zemine montajlı bankları söküp, kamyonetler ile belediyeye ait şantiye alanına götürdü.

Kaynak: DHA