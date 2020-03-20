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Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı

Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldıMalatya'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.

20.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:59
Malatya 'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
Malatya'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.
Beledye ekipleri, bugün kent genelinde, taksi ve minibüsler ile ibadethaneler ve otogarda dezenfekte çalışması yaptı. Belli noktalara da virüsten nasıl korunacağının anlatıldığı broşürler astı. Tüm uyarılaravatandaşların oturmaya devam ettiği banklar da kaldırıldı.
Ekipler, beton zemine montajlı bankları söküp, kamyonetler ile belediyeye ait şantiye alanına götürdü.
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Malatya’da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı

Kaynak: DHA

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Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
Etiketler : Malatya, Güncel

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