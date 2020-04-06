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Malatya'da koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 30 yaşındaki hasta alkışlarla evine yolcu edildi.

06.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:10
Malatya'da koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi
Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 30 yaşındaki hasta alkışlarla evine yolcu edildi.
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedavisi sona eren Ö.K. (30), doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Doktor ve sağlık görevlilerinin "Çok geçmiş olsun, kendine iyi bak" sözleriyle uğurlanan Ö.K, yakınları tarafından evine götürüldü.
Hastanın taburcu edildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler de büyük ilgi gördü.
AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır da sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak, iyileşen hasta ile sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Hasan Çalık, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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