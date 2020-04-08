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Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Malatya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi.

08.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:53
Malatya'da koronavirüs tedbirleri
Malatya 'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 2004 ekip ve 5 bin 64 personel görevlendirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 6 bin 930 vatandaş 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulundu, 6 bin 549 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.
Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü 617 vatandaşın emekli maaşları bankadan çekerek, vatandaşlara evlerinde teslim etti.
Ayrıca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Sosyal Destek Programı kapsamında 75 emniyet personelinin katılımıyla 1000 liralık yardımlar PTT'den alınarak, 2 bin 161 vatandaşa evlerinde teslim edildi, 7 bin 600 vatandaşa daha bu yardım ödemesi yapılacak.
İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar da Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında kırsalda engelliler ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yine sosyal destek programı kapsamında 1000'er liralık nakdi yardım, gıda yardımı ile vatandaşların maaşını imza karşılığı evlerinde teslim etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belediyenin hayır çarşısında hazırlanan gıda ve temizlik malzemelerini muhtarlarla belirledikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Polis, Güncel
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