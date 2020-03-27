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Malatya'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

27.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:08
Malatya'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Kentte, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi ile ilaç talebini, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri karşıladı.
Öte yandan Darende Belediyesi ekipleri, ilçedeki sağlık kuruluşlarının giriş, çıkış ve çevresinde dezenfekte çalışmaları yaparak, çöp konteynerleri, kaldırımlar, hastanenin açık otopark alanı ve çevresi ilaçlı suyla yıkandı.
Kale ilçesinde de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve 112, 155,156 nolu telefonları arayanlarda 7'sinin ilaç, 25'inin de çeşitli temel ihtiyaçları karşılandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel

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