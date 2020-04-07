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Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 477 kişiye 506 bin lira ceza

MALATYA'da, koronavirüs tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafe kuralına uymayan 477 kişiye 506 bin 208 lira ceza kesildi.

07.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:14
Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 477 kişiye 506 bin lira ceza

MALATYA'da, koronavirüs tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafe kuralına uymayan 477 kişiye 506 bin 208 lira ceza kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koroavirüs salgınının birçok ülkede hızlı yayılım göstererek dünyayı tehdit etmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen salgından, Malatya'daki vatandaşları korumak ve salgının yayılımının engellenmesi için tedbirler uygulandığı kaydedildi. Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun bu noktada önlemler aldığı belirtilen açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 55 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağını ihlal eden 322 kişiye kişi başı 789 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişiye kişi başı 789 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 35 kişiye kişi başı 789 TL cezai işlem uygulandığı vurgulandı.Alınan tedbir kararlarına uymayarak ihlal eden 477 kişiye 506 bin 208 lira idari para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, sokağa çıkması yasak olan 3954 kişinin ise uyarılar yapılarak evlerine dönmelerinin sağlandığı, vatandaşların taleplerinin karşılanması amacıyla 5028 personelin görev yaptığına dikkat çekildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 477 kişiye 506 bin lira ceza - Haberler

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