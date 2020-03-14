Malatya'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı
Malatya'da Battalgazi Belediyesi ekiplerince kütüphane, kurs alanları ve hizmet binası mikrop ve virüslere karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:00
Malatya 'da Battalgazi Belediyesi ekiplerince kütüphane, kurs alanları ve hizmet binası mikrop ve virüslere karşı dezenfekte edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde bulunan alanlar ve hizmet binasında yeni tip koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması yapıldığı belirtildi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, koronavirüs salgınına önlem amacıyla bir takım çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Uzman ekipler tarafından yapılan dezenfekte çalışmasında halkın daha az bulunduğu saatleri seçmeye özen gösterdiklerini aktaran Güder, "Bizim için önemli olan halkımızın sağlığı virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Tedbirlerimizi ve dezenfekte işlemlerini daha da artıracağız. Virüsün yayılmaması ve halkımızın sağlığını tehdit etmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çalışmalarımızı koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle başlattık ve virüsle mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde bulunan alanlar ve hizmet binasında yeni tip koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması yapıldığı belirtildi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, koronavirüs salgınına önlem amacıyla bir takım çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Uzman ekipler tarafından yapılan dezenfekte çalışmasında halkın daha az bulunduğu saatleri seçmeye özen gösterdiklerini aktaran Güder, "Bizim için önemli olan halkımızın sağlığı virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Tedbirlerimizi ve dezenfekte işlemlerini daha da artıracağız. Virüsün yayılmaması ve halkımızın sağlığını tehdit etmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çalışmalarımızı koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle başlattık ve virüsle mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel
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