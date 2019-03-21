Malatya'da Kültür Sanat

Erzurum Devlet Tiyatrosu
, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununu Malatya
'da izleyicilerin beğenisine sunacak. Haldun Taner
'in yazdığı, Saydam Yeniay
'ın yönettiği oyunda, Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunun yaşadığı kimlik sorununa komik bir dille çözüm önerisi aranması anlatılıyor.
Dekor tasarımını Suzan Tunca
'nın, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt'un üstlendiği oyunda Emrah Keskin
, Cengiz Toraman ve Sezai Yılmaz
gibi birçok oyuncu rol alıyor.
Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00 ve 23 Mart
Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de sergilenecek.
Haldun Taner, Erzurum, Devlet Tiyatroları, Malatya, Kültür Sanat
Kaynak: AA