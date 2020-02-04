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Malatya'da kumar operasyonu

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza uygulandı.

04.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:16Malatya'da kumar operasyonu
'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde Dabakhane Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı belirlendi.
İş yerine yapılan operasyonda zar atma suretiyle "barbut" oynandığı tespit edildi.
Kumar oynayan 4 şüpheliye 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı, 365 lira kumar parası ile kumar malzemesine el konuldu.
İş yeri sahibine ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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