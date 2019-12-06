Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın - Haberler

Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın

Malatya'da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

06.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:09Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın
'da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre; ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonunda, 4 şahsa bin 280 TL para cezası uygulanırken, işletme sahibi V.K.'ye mevzuat gereğince işlem yapıldı. Ayrıca operasyonda kumar parası olduğu belirlenen 300 TL de muhafaza altına alındı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:23 Pakdemirli: Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ettik - Haberler
23:20 Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı - Haberler
23:12 TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı - Haberler
23:04 Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın - Haberler
23:00 Uygulamadan kaçarken kaza yaptı, aracından cephanelik çıktı - Haberler
22:33 ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı - Haberler
21:46 Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı - Haberler
21:18 Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş - Haberler
20:22 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı - Haberler
20:13 Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu - Haberler
6.12.2019 23:34:11