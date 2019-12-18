Malatya'da lise öğrencilerine kaymakamlık mesleği anlatıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde lise öğrencilerine kaymakamın görevi, sorumluluğu ve yetkileri anlatıldı.

Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde kaymakamlık mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilere kariyer sahibi olabilmeleri için planlı ve sistemli şekilde çalışmaları gerektiğini tavsiye eden Kaya, "Sizler hedeflerinizi belirleyip doğru ve planlı bir şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Başarılı olmanın temel şartı kendinize inanmanızdır." dedi.

Öğrencilerin kaymakamlık mesleğine ilişkin sorularına cevap veren Kaya, meslek seçiminin insan hayatında en önemli kararlardan biri olduğunu belirterek, "Bizler, kısıtlı imkanlarla ve zorlu şartlarda okuyarak bu mesleğe geldik. Sizler ise her türlü imkan ve teknolojiye sahipsiniz. Tek yapmanız gereken sistemli ve planlı bir şekilde çalışmaktır. Bu şekilde çalıştığınız takdirde istediğiniz üniversiteye ve bölümlere giderek hayallerinizdeki mesleğe kavuşursunuz." diye konuştu.

Programın sonunda öğrenciler, Kaya'ya çiçek takdim etti.