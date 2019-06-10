10.06.2019 21:28
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Malatya'da lunaparkta kaza

Malatya

Malatya'da lunaparkta eğlence aracının koltuğunun kopması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Malatya'da lunaparkta eğlence aracının koltuğunun kopması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde lunaparka eğlenmeye giden Hüseyin G. (15), "crazy dance" adlı eğlence aracına bindi.
Havada dönen araçta oturduğu koltuk kopan Hüseyin G, koltukla birlikte savrularak düştü.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Hüseyin G'nin el parmaklarının kırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Yeşilyurt, Malatya, Güncel