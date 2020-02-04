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Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı tutuklandı

Malatya'da 3 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

04.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:20Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı tutuklandı
'da 3 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün ilçesi Okulu kavşağında kendisine müdahale etmek isteyen bekçiler S.K, G.P. ile Y.S'yi bıçakla yaralayan, ardından takviye amaçlı sevk edilen görevliler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen S.U'nun hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, "Kasten yaralama, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnmek ve kesici aletle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Yeşilyurt, Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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