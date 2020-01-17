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Malatya'da mahalle polisi, sünnet olan iki çocuğa kirve oldu

Malatya'da mahalle polisi Burhan Onat, kirvelik kültürü kapsamında sünnet olan Hüseyin ve Yunus Deniz kardeşlere kirve oldu.

17.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:52Malatya'da mahalle polisi, sünnet olan iki çocuğa kirve oldu
'da mahalle polisi Burhan Onat, kirvelik kültürü kapsamında sünnet olan Hüseyin ve Yunus Deniz kardeşlere kirve oldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü sosyal hayatın her anında vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.
Battalgazi Mahallesinde, mahalle polisi olarak görev yapan Burhan Onat, kardeş olan Hüseyin ve Yunus Deniz'e kirve oldu.
İki kardeş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sünnet ettirildikten sonra Battalgazi Mahallesinde bulunan evlerine götürüldü.
Evlerinde mahalle polisleri tarafından ziyaret edilen Hüseyin ve Yunus, sünnet olmaktan ve mahalle polisi ağabeyleri ile kirve olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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